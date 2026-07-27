OrizzontiFestival a Chiusi | Sentire sentire di Latini per raccontare il presente

Da lanazione.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chiusi si prepara ad accogliere la XXIV edizione di OrizzontiFestival, in programma da mercoledì (29 luglio) a domenica, sotto la direzione artistica di Roberto Latini (foto). Intitolata "Sentire sentire", l’edizione 2026 propone cinque giorni di teatro, danza, incontri e laboratori distribuiti in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, dal Teatro Pietro Mascagni al Chiostro di San Francesco, passando per Piazza Duomo, il Museo Nazionale Etrusco e la palestra delle Scuole Superiori. "Dal 29 luglio al 2 agosto, a Chiusi, presentiamo, con crescente emozione, la XXIV edizione di Orizzonti Festival", afferma il direttore artistico Roberto Latini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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