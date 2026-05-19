Un futuro aprile intervista a Francesco Montanari | Il rapporto tra Margherita e Carlo Palermo è costruito sui silenzi Raccontare una storia vera ti fa sentire la responsabilità civile del tuo lavoro
In un’intervista recente, l’attore e scrittore ha parlato del rapporto tra i personaggi di una sua opera, evidenziando come la relazione tra Margherita e Carlo Palermo si basi sui silenzi e sulle omissioni. Ha anche riferito alla responsabilità che si prova nel raccontare storie vere, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria di eventi passati. A più di quarant’anni dalla strage di Pizzolungo, si continua a percepire l’impatto di quella tragedia sulla memoria collettiva, lasciando tracce profonde e durature.
A oltre quarant’anni dalla strage di Pizzolungo, il dolore di quella tragedia continua a lasciare un segno profondo nella memoria collettiva. Il 2 aprile 1985 un’autobomba esplose sul lungomare di Trapani con l’obiettivo di colpire il giudice Carlo Palermo, ma a perdere la vita furono Barbara Asta e i suoi due figli gemelli di sette anni, rimasti coinvolti casualmente nell’attentato. La loro auto fece da barriera a quella del magistrato, trasformando una normale mattina in una delle pagine più drammatiche della lotta alla mafia. Questa vicenda torna oggi al centro dell’attenzione grazie al film Un futuro aprile, diretto da Graziano Diana e tratto liberamente dal libro Sola con te in un futuro aprile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Un futuro aprile, intervista a Peppino Mazzotta: Di fronte al dolore nasce una responsabilità
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