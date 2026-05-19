Un futuro aprile intervista a Francesco Montanari | Il rapporto tra Margherita e Carlo Palermo è costruito sui silenzi Raccontare una storia vera ti fa sentire la responsabilità civile del tuo lavoro

In un’intervista recente, l’attore e scrittore ha parlato del rapporto tra i personaggi di una sua opera, evidenziando come la relazione tra Margherita e Carlo Palermo si basi sui silenzi e sulle omissioni. Ha anche riferito alla responsabilità che si prova nel raccontare storie vere, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria di eventi passati. A più di quarant’anni dalla strage di Pizzolungo, si continua a percepire l’impatto di quella tragedia sulla memoria collettiva, lasciando tracce profonde e durature.

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