Il Festival Orizzonti di Chiusi si prepara a vivere la sua XXIV edizione, in programma dal 29 luglio al 2 agosto 2026 sotto il suggestivo titolo "Sentire sentire". La presentazione ufficiale, tenutasi nella Sala del Consiglio Comunale, ha svelato un programma denso e vibrante: cinque giorni di teatro, danza e incontri che animeranno luoghi iconici della città, tra cui il Teatro Pietro Mascagni, Piazza Duomo, il Chiostro di San Francesco e il Museo Nazionale Etrusco. Tra i numerosi protagonisti della scena contemporanea che arriveranno a Chiusi spiccano nomi del calibro di Virgilio Sieni, Silvia Gribaudi, Ascanio Celestini e Stefano Massini. Accanto agli spettacoli, il festival ripropone le attese "Lezioni con i Maestri" e la "Lettura del diario", una cronaca teatrale viva che riflette il cuore pulsante della rassegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiusi, Festival Orizzonti. Il tema? ’Sentire, Sentire’. Un invito all’ascolto

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