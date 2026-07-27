Origgio 19enne perde il controllo della moto e si schianta sulla Vecchia Varesina | è grave

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni ha perso il controllo della motocicletta e si è schiantato sulla strada Vecchia Varesina, risultando in condizioni gravi. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e fa parte di una serie di eventi simili avvenuti tra Origgio, Busto Arsizio e Gornate Olona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del conducente sono considerate critiche. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre persone coinvolte o cause specifiche dell’incidente.