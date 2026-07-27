Origgio 19enne perde il controllo della moto e si schianta sulla Vecchia Varesina | è grave

Da ilgiorno.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni ha perso il controllo della motocicletta e si è schiantato sulla strada Vecchia Varesina, risultando in condizioni gravi. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e fa parte di una serie di eventi simili avvenuti tra Origgio, Busto Arsizio e Gornate Olona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del conducente sono considerate critiche. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre persone coinvolte o cause specifiche dell’incidente.

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Origgio (Varese), 27 luglio 2026 – Pomeriggio segnato da una serie di incidenti sulle strade della provincia tra Origgio, Busto Arsizio e Gornate Olona. Il bilancio più grave riguarda un motociclista di 19 anni, soccorso in codice rosso e trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 sulla vecchia Varesina, a Origgio, poco prima del confine con Caronno Pertusella.  Elisoccorso e automedica  . Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo della moto finendo violentemente sull'asfalto. L'allarme ha fatto scattare un imponente intervento di soccorso: sul posto sono arrivati l'elisoccorso decollato da Como, l'automedica proveniente da Milano e un'ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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