Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail | grave un 26enne

Notizia in breve

Alle 8 di questa mattina, un motociclista di 26 anni ha perso il controllo della moto in una curva della strada provinciale in val di Fiemme, schiantandosi contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in codice rosso in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.