Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail | grave un 26enne
Alle 8 di questa mattina, un motociclista di 26 anni ha perso il controllo della moto in una curva della strada provinciale in val di Fiemme, schiantandosi contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in codice rosso in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.
Gravissimo incidente stamattina, 23 maggio 2026, in val di Fiemme lungo una strada di Capriana, all’altezza di una curva, dove un giovane motociclista di ventisei anni ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail.Ancora non si conoscono le dinamiche dei fatti che sono al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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