Un motociclista di 43 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 19 a Santa Cesarea Terme, nel Leccese. Il sinistro si è verificato in località "La Fraula", a breve distanza dal "Villaggio Paradiso". Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Maglie, intervenuti sul posto per i rilievi stradali, l'uomo viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja 600 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, andando a impattare violentemente contro la parete rocciosa a margine della carreggiata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Santa Cesarea Terme, perde il controllo della moto e si schianta sulla roccia: grave motociclista

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