Onde Mediterranee | programma di lunedì 27 luglio
Lunedì 27 luglio si conclude la rassegna Lettere Mediterranee, parte del Festival Onde. La giornata si chiude con un dibattito tra più relatori, incentrato su guerra e migrazioni. Non sono stati annunciati altri eventi o interventi successivi.
Si chiude con un dibattito a più voci su guerra e migrazioni la rassegna Lettere Mediterranee, sezione di approfondimento del Festival Onde Mediterranee – alla sua trentesima edizione – organizzato da Euritmica Associazione Culturale con il supporto del Comune di Gradisca d’Isonzo e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla Cultura e Sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo), del Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della BCC Venezia Giulia. Lunedì 27 luglio, alle 21.00, al Nuovo Teatro Comunale è l’intenso panel “Guerra e migrazione. Un... 🔗 Leggi su Udine20.it
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Da @repubblica il programma di Onde Mediterranee 2026 inclusa la serata per Giulio #Regeni #OndeMusica x.com
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