Onde Mediterranee | programma di lunedì 27 luglio

Da udine20.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 27 luglio si conclude la rassegna Lettere Mediterranee, parte del Festival Onde. La giornata si chiude con un dibattito tra più relatori, incentrato su guerra e migrazioni. Non sono stati annunciati altri eventi o interventi successivi.

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Si chiude con un dibattito a più voci su guerra e migrazioni la rassegna Lettere Mediterranee, sezione di approfondimento del Festival Onde Mediterranee – alla sua trentesima edizione – organizzato da  Euritmica Associazione Culturale  con il supporto del  Comune di Gradisca d’Isonzo  e della  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla Cultura e Sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo), del Ministero della Cultura  e con il contributo della  Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia  e della  BCC Venezia Giulia. Lunedì 27 luglio,   alle 21.00, al  Nuovo Teatro Comunale  è l’intenso panel  “Guerra e migrazione. Un... 🔗 Leggi su Udine20.it

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