Lunedì 27 luglio si conclude la rassegna Lettere Mediterranee, parte del Festival Onde. La giornata si chiude con un dibattito tra più relatori, incentrato su guerra e migrazioni. Non sono stati annunciati altri eventi o interventi successivi.

Si chiude con un dibattito a più voci su guerra e migrazioni la rassegna Lettere Mediterranee, sezione di approfondimento del Festival Onde Mediterranee – alla sua trentesima edizione – organizzato da Euritmica Associazione Culturale con il supporto del Comune di Gradisca d’Isonzo e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla Cultura e Sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo), del Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della BCC Venezia Giulia. Lunedì 27 luglio, alle 21.00, al Nuovo Teatro Comunale è l’intenso panel “Guerra e migrazione. Un... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Onde Mediterranee: programma di lunedì 27 luglio

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