Il Festival Onde Mediterranee a Gradisca d’Isonzo ha iniziato il suo programma con incontri e talk, tra cui la partecipazione della sociolinguista Vera Gheno. La manifestazione, giunta alla sua trentesima edizione, si svolge dal 7 luglio 2026 e combina eventi culturali e musicali. La giornata di apertura ha visto i primi appuntamenti di Lettere Mediterranee, la sezione dedicata alla letteratura e al dibattito.

Sono i talk e gli altri appuntamenti di Lettere Mediterranee ad aprire l’edizione 2026 di Onde Mediterranee, il Festival di Gradisca d’Isonzo che coniuga cultura e musica nel segno dell’attualità e che quest’anno taglia il traguardo dei trent’anni. Organizzato da Euritmica Associazione Culturale grazie al supporto del Comune di Gradisca d’Isonzo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della BCC Venezia Giulia, Onde Mediterranee, con il suo direttore artistico Giancarlo Velliscig, propone un articolato programma di concerti, performance e talk di approfondimento, per condividere il valore della parola e l’emozione della musica. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Gradisca d’Isonzo: la sociolinguista Vera Gheno al Festival Onde Mediterranee. 7 luglio 2026

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