La rassegna Lettere Mediterranee continua con incontri dedicati a giornalisti, scrittori, podcaster e artisti, che affrontano il tema “Definisci guerra”. Questi eventi anticipano gli spettacoli musicali di Onde Mediterranee, offrendo uno spazio di confronto e riflessione su argomenti legati al conflitto. La manifestazione si svolge attraverso talk e performance, coinvolgendo diverse figure nel panorama culturale e mediatico.

Proseguono gli incontri di Lettere Mediterranee, la rassegna che anticipa gli eventi musicali di Onde Mediterranee e che quest’anno invita giornalisti, scrittori, podcaster e artisti a declinare il focus “Definisci guerra”. Organizzato da Euritmica Associazione Culturale grazie al supporto del Comune di Gradisca d’Isonzo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della BCC Venezia Giulia, il Festival Onde Mediterranee propone un articolato programma di concerti, performance e talk che coniugano cultura e musica nel segno dell’attualità. Giovedì 23 luglio si parte alle 19. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Lettere Mediterranee: rassegna di talk e performance che anticipa gli eventi musicali di Onde Mediterranee

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