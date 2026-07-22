Lettere Mediterranee | rassegna di talk e performance che anticipa gli eventi musicali di Onde Mediterranee

Da udine20.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rassegna Lettere Mediterranee continua con incontri dedicati a giornalisti, scrittori, podcaster e artisti, che affrontano il tema “Definisci guerra”. Questi eventi anticipano gli spettacoli musicali di Onde Mediterranee, offrendo uno spazio di confronto e riflessione su argomenti legati al conflitto. La manifestazione si svolge attraverso talk e performance, coinvolgendo diverse figure nel panorama culturale e mediatico.

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Proseguono gli incontri di Lettere Mediterranee, la rassegna che anticipa gli eventi musicali di Onde Mediterranee e che quest’anno invita giornalisti, scrittori, podcaster e artisti a declinare il focus “Definisci guerra”. Organizzato da  Euritmica  Associazione Culturale grazie al supporto del  Comune di Gradisca d’Isonzo, della  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del  Ministero della Cultura, della  Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia  e della  BCC Venezia Giulia, il Festival Onde Mediterranee propone un articolato programma di concerti, performance e talk che coniugano cultura e musica nel segno dell’attualità. Giovedì 23 luglio  si parte  alle 19. 🔗 Leggi su Udine20.it

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