Una forte perturbazione ha colpito la Toscana nelle ultime ore, causando allagamenti e danni diffusi. Un uomo rimasto bloccato in un sottopasso è stato recuperato dai soccorritori. A Siena, il concerto di un artista è stato annullato a causa delle condizioni meteo avverse. La regione ha visto un intervento massiccio delle forze di soccorso per gestire le criticità generate dal maltempo.

La Toscana è stata travolta nelle ultime ore da un’intensa e violenta perturbazione che ha messo a dura prova il territorio regionale, con un dispiegamento massiccio di forze per contenere i danni. Un altro salvataggio in Toscana di un automobilista bloccato in auto dall’acqua in un sottopasso stradale. È successo quando la perturbazione che ha investito tutta la regione si è spostata verso Arezzo e Siena. A Sinalunga i vigili del fuoco ieri mattina hanno dovuto soccorrere un automobilista che non riusciva a venire fuori dal sottopasso di via Trento mentre l’acqua saliva di livello. Messa in sicurezza la persona, i pompieri hanno provveduto anche a recuperare la vettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ondata di maltempo in Toscana. Salvato uomo bloccato nel sottopasso. Siena annulla concerto di Brancale

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Ondata di maltempo nelle Marche, 120 interventi dei vigili del fuoco. Temporali e grandinate in particolare nelle province di Ancona e Pesaro Urbino #ANSA x.com

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