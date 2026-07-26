Alle 10:15 di questa mattina, i vigili del fuoco di Siena sono intervenuti a Sinalunga per soccorrere un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso di via Trento. L'intervento è stato necessario per liberare la persona che, per motivi non specificati, si era fermata all’interno della struttura. Non sono stati riportati danni o feriti. La situazione si è risolta senza complicazioni.

SIENA – I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle 10,15 di questa mattina (26 luglio) per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno del sottopasso di via Trento a Sinalunga. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a recuperare la vettura e il conducente. A causa del maltempo che ha colpito la zona stanotte e nella giornata odierna, si sono verificate infiltrazioni d’acqua in alcune parti dell’ospedale di Nottola. Tutti gli operatori sono al lavoro per ripristinare la situazione ottimale, ma nella giornata di domani (27 luglio) potrebbe essere necessario riorganizzare alcune attività. La direzione di presidio si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Automobilista bloccato in un sottopasso di Sinalunga salvato dai vigili del fuoco

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