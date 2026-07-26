SINALUNGA (SIENA) – I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 10.15 per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno del sottopasso di via Trento a Sinalunga. Il personale VF ha provveduto a recuperare la vettura e il conducente. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Maltempo: automobilista salvato dai vigili del fuoco a Sinalunga. Era rimasto bloccato in un sottopasso

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Maltempo a Campobasso: vigili del fuoco su gommoni, a Termoli salvato automobilista

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