Paura per Prost aggredito durante una rapina nella villa di Nyon | ferito alla testa dai malviventi
Un uomo di 69 anni, ex pilota di Formula 1, è stato aggredito durante una rapina nella sua villa a Nyon. I malviventi sono entrati nel domicilio e hanno ferito l’uomo alla testa. Uno dei figli, minacciato con armi, ha aperto la caveau. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare i responsabili. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’irruzione o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.
Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella villa di Prost: l'ex pilota è rimasto ferito, uno dei figli è stato costretto ad aprire la cassaforte sotto minaccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Quiso robar al abuelo equivocado y se llevó una gran sorpresa
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