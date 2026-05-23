Paura per Prost aggredito durante una rapina nella villa di Nyon | ferito alla testa dai malviventi

Notizia in breve

Un uomo di 69 anni, ex pilota di Formula 1, è stato aggredito durante una rapina nella sua villa a Nyon. I malviventi sono entrati nel domicilio e hanno ferito l’uomo alla testa. Uno dei figli, minacciato con armi, ha aperto la caveau. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di identificare i responsabili. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’irruzione o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.