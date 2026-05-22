Gli tira una bottigliata in testa poi tenta la rapina | panico in stazione

Giovedì mattina, 21 maggio 2024, nella stazione di Merano, un giovane cittadino egiziano è stato coinvolto in un episodio violento. Un uomo gli ha tirato una bottigliata in testa e successivamente ha tentato di rapinarlo. La scena si è svolta in un’area frequentata da pendolari e viaggiatori, generando scompiglio tra le persone presenti. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle identità delle persone coinvolte.

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