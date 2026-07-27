Il gip di Salerno ha disposto il carcere per un 26enne accusato dell’omicidio e della soppressione del cadavere di un giornalista a Eboli. La decisione è stata presa dopo l’udienza di convalida del fermo eseguito tra venerdì e sabato. L’uomo è ora in custodia nel carcere locale. La procura ha contestato l’accusa di omicidio aggravato e soppressione di cadavere.

Il gip di Salerno dispone il carcere per Ridha Rahmounim, accusato dell’omicidio aggravato e della soppressione del cadavere di Luca Esposito. La decisione è arrivata al termine dell’udienza di convalida relativa al fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato. Il gip ha confermato il quadro accusatorio formulato nei confronti del ventiseienne, disponendone la permanenza in carcere. A Rahmounim vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario e fino a un’eventuale sentenza definitiva. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Omicidio giornalista Luca Esposito a Eboli, carcere per il 26enne fermato

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Omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli: convalidato il fermo del 26enne

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