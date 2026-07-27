Omicidio giornalista Luca Esposito a Eboli carcere per il 26enne fermato

Da 2anews.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il gip di Salerno ha disposto il carcere per un 26enne accusato dell’omicidio e della soppressione del cadavere di un giornalista a Eboli. La decisione è stata presa dopo l’udienza di convalida del fermo eseguito tra venerdì e sabato. L’uomo è ora in custodia nel carcere locale. La procura ha contestato l’accusa di omicidio aggravato e soppressione di cadavere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il gip di Salerno dispone il carcere per Ridha Rahmounim, accusato dell’omicidio aggravato e della soppressione del cadavere di Luca Esposito. La decisione è arrivata al termine dell’udienza di convalida relativa al fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato. Il gip ha confermato il quadro accusatorio formulato nei confronti del ventiseienne, disponendone la permanenza in carcere. A Rahmounim vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario e fino a un’eventuale sentenza definitiva. 🔗 Leggi su 2anews.it

omicidio giornalista luca esposito a eboli carcere per il 26enne fermato
© 2anews.it - Omicidio giornalista Luca Esposito a Eboli, carcere per il 26enne fermato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli: convalidato il fermo del 26enne

Video Omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli: convalidato il fermo del 26enne

Notizie e thread social correlati

Omicidio del giornalista Luca Esposito: confessa un 26enne, era nascosto in un casolare a EboliUn giovane tunisino, fermato dai carabinieri in un casolare abbandonato, ha confessato di essere responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi...

Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato a Eboli: è un 26enne ed era nascosto in un casolare abbandonatoUn uomo di 26 anni è stato arrestato in un casolare abbandonato a Eboli, nel Bivio Santa Cecilia, ed è considerato il presunto responsabile...

Temi più discussi: La morte del giornalista Luca Esposito: confessa un 26enne, era in un casolare abbandonato; Morte Luca Esposito, domani prevista l'udienza di convalida del fermo del killer; Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Omicidio Esposito: picchiato, strangolato e dato alle fiamme.

luca esposito omicidio giornalista luca espositoMorte Luca Esposito, disposto il carcere per l'uomo accusato dell'omicidioNel carcere di Salerno, questa mattina, Ridha Rahmounim, 26enne accusato della morte del giornalista sportivo, è comparso davanti al gip. Secondo l'accusa, l'indagato, irregolare sul territorio nazion ... tg24.sky.it

luca esposito omicidio giornalista luca espositoOmicidio Luca Esposito, il presunto assassino: Volevo fermare la prostituzione, è contro la religioneL’ipotesi degli investigatori: il viaggio a Eboli per un appuntamento di natura sessuale. La ricostruzione dopo l’interrogatorio del giovane 26enne extracomunitario. Avrebbe ucciso il giornalista spor ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web