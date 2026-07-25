Un uomo di 26 anni è stato arrestato in un casolare abbandonato a Eboli, nel Bivio Santa Cecilia, ed è considerato il presunto responsabile dell'omicidio del giornalista di 53 anni, trovato bruciato vivo dopo aver subito una violenta aggressione. La polizia ha rintracciato e fermato il sospetto nel luogo dove si era nascosto. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti e motivazioni dell'episodio.

Era nascosto in un casolare abbandonato in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli, il presunto killer di Luca Esposito, il giornalista 53enne bruciato vivo in un terreno di Eboli dopo essere stato brutalmente picchiato. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Salerno, in collaborazione con il Ros e i Cacciatori di Puglia, a individuarlo e ammanettarlo. Si tratta di un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina. Quando è stato fermato, era in possesso di alcuni documenti della vittima, tra cui delle carte di credito. Decisivi, per le indagini, i riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato a Eboli: è un 26enne ed era nascosto in un casolare abbandonato

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Temi più discussi: Luca Esposito, svolta nelle indagini sull'omicidio: fermato il presunto assassino del giornalista; Luca Esposito, la svolta sull'omicidio: fermato un sospettato per la morte del giornalista. Il giallo sugli ultimi minuti: Perché lo ha bruciato vivo; Luca Esposito trovato carbonizzato: fermato un sospettato per l'omicidio del giornalista. Era nascosto in un casolare; Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato: era nascosto in un casolare abbandonato.

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Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme reddit

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