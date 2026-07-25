Un giovane tunisino, fermato dai carabinieri in un casolare abbandonato, ha confessato di essere responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi “Luca” Esposito. La confessione arriva dopo il suo arresto e il ritrovamento nel casolare. Le indagini hanno portato a questa svolta, confermando il coinvolgimento del 26enne nel delitto. La polizia ha riferito che l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, facilitando così l'avanzamento delle indagini.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Luigi “Luca” Esposito. Un giovane tunisino, fermato dai carabinieri dopo essere stato trovato in un casolare abbandonato, ha ammesso le proprie responsabilità Le indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi “Luca” Esposito sembrerebbero essere arrivate ad una svolta importante. Un26enne tunisino ha confessato l’omicidio,era stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri. Durante l’interrogatorio davanti al pubblico ministero, alla presenza del proprio difensore, il giovane ha deciso di ricostruire quanto accaduto. Infatti, nella notte i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio del giornalista Luca Esposito: confessa un 26enne, era nascosto in un casolare a Eboli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giornalista Luca Esposito carbonizzato a Eboli, confessa l'omicidio un giovane tunisino fermato

Notizie e thread social correlati

Luca Esposito, confessa il killer del giornalista trovato carbonizzato a Eboli: il 26enne era nascosto in un casolare abbandonatoIl presunto autore dell’omicidio del giornalista di 53 anni è stato arrestato dopo aver confessato.

Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato a Eboli: è un 26enne ed era nascosto in un casolare abbandonatoUn uomo di 26 anni è stato arrestato in un casolare abbandonato a Eboli, nel Bivio Santa Cecilia, ed è considerato il presunto responsabile...

Temi più discussi: Omicidio Luca Esposito a Eboli, si attende l'autopsia per chiarire le cause della morte; Omicidio Esposito, conclusa l'autopsia sul corpo del giornalista; Omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, uomo fermato dai carabinieri: era nascosto in un casolare; Luca Esposito, svolta nelle indagini sull'omicidio: fermato il presunto assassino del giornalista.

È stato individuato e sottoposto a fermo l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato a Eboli. Si tratta di un 26enne, senza fissa dimora. #ANSA x.com

Luca Esposito, la svolta sull'omicidio: fermato un sospettato per la morte del giornalista. Il giallo sugli ultimi minuti: Perché lo ha bruciato vivo reddit

Omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli, fermato un 26enne: confessa il delitto, decisivi cellulare e impronteSvolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli: fermato un 26enne tunisino che ha confessato. ilgazzettinovesuviano.com

Omicidio del giornalista Luca Esposito, svolta nelle indagini: confessa un 26enne tunisinoDopo un tentativo di fuga, è stato fermato dai carabinieri: aveva il telefonino di Luca Esposito ... affaritaliani.it