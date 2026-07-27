Omicidio Esposito incontro con Rahmouni per rapporto sessuale gay a pagamento il tunisino | Volevo fermare prostituzione distoglieva dall’Islam

Notizia in breve

Un tunisino di 26 anni ha dichiarato che l'incontro con l'uomo ucciso era stato programmato per un rapporto sessuale a pagamento. Secondo la sua versione, aveva l'intenzione di fermare la prostituzione, sostenendo che questa attività distoglieva dall'Islam. La testimonianza è stata rilasciata nel corso delle indagini sull'omicidio. La polizia sta esaminando le dichiarazioni e i dettagli forniti dal tunisino. Non sono stati resi noti altri elementi relativi all'incontro.