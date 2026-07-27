Omicidio Esposito incontro con Rahmouni per rapporto sessuale gay a pagamento il tunisino | Volevo fermare prostituzione distoglieva dall’Islam
Un tunisino di 26 anni ha dichiarato che l'incontro con l'uomo ucciso era stato programmato per un rapporto sessuale a pagamento. Secondo la sua versione, aveva l'intenzione di fermare la prostituzione, sostenendo che questa attività distoglieva dall'Islam. La testimonianza è stata rilasciata nel corso delle indagini sull'omicidio. La polizia sta esaminando le dichiarazioni e i dettagli forniti dal tunisino. Non sono stati resi noti altri elementi relativi all'incontro.
Secondo il racconto del 26enne tunisino, l'incontro con Esposito era stato fissato proprio per un rapporto sessuale gay a pagamento, come anticipato da Il Giornale d’Italia. Sarebbe stato questo contesto a spingerlo, sempre secondo la sua ricostruzione, a intervenire per fermare quella che considera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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