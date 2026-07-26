Omicidio Esposito Rahmouni confessa | L’ho ucciso aveva rapporti gay a pagamento con miei conoscenti voleva averne con me io no
Il 26enne tunisino ha ammesso di aver ucciso una persona dopo una lite. Secondo la sua testimonianza, la vittima aveva rapporti sessuali a pagamento con conoscenti e aveva manifestato interesse a averne con lui, cosa che lui aveva rifiutato. La confessione è arrivata durante l'interrogatorio condotto dagli inquirenti.
Il 26enne tunisino ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito. Agli inquirenti ha raccontato di rapporti sessuali a pagamento e di una lite sfociata nel delitto. Ha confessato Ridha Ramouni, il 26enne tunisino arrestato per l'omicidio di Luca Esposito a Eboli. Dalle sue dichiarazioni agli inq. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Temi più discussi: Omicidio Esposito, il giallo del giornalista ucciso, si segue la pista privata. Confessa un 26enne; Luca Esposito ucciso ad Eboli, il killer confessa: Era pressante per questo l’ho ucciso; Luca Esposito ucciso, confessa il killer del giornalista: L’ho colpito e gli ho dato fuoco; Omicidio Luca Esposito, il movente nella confessione.
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