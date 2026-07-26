Il 26enne tunisino ha ammesso di aver ucciso una persona dopo una lite. Secondo la sua testimonianza, la vittima aveva rapporti sessuali a pagamento con conoscenti e aveva manifestato interesse a averne con lui, cosa che lui aveva rifiutato. La confessione è arrivata durante l'interrogatorio condotto dagli inquirenti.

Il 26enne tunisino ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito. Agli inquirenti ha raccontato di rapporti sessuali a pagamento e di una lite sfociata nel delitto. Ha confessato Ridha Ramouni, il 26enne tunisino arrestato per l'omicidio di Luca Esposito a Eboli. Dalle sue dichiarazioni agli inq. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Esposito, Rahmouni confessa: "L’ho ucciso, aveva rapporti gay a pagamento con miei conoscenti, voleva averne con me, io no"

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