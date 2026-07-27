L’omicida di Luca Esposito | Ho voluto fermare la prostituzione ci distoglieva dall’Islam

Stamattina, davanti al giudice, comparirà l’uomo accusato dell’omicidio di Luca Esposito. Secondo la sua dichiarazione, avrebbe ucciso per fermare la prostituzione, che lo distraeva dalla preghiera e dall’Islam. L’indagato ha spiegato di aver agito per motivi religiosi e di aver considerato la prostituzione come un ostacolo spirituale. La sua presenza in tribunale segue le accuse di omicidio formulate contro di lui.

«Ho voluto fermare la prostituzione perché ci distoglieva dalla preghiera ». Stamattina 27 luglio Ridha Rahomouni, accusato dell’ omicidio di Luigi “Luca” Esposito, comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Giandomenico D’Agostino. E spiegherà perché ha colpito e bruciato il giornalista sportivo: la vittima voleva avere con lui rapporti sessuali a pagamento. La richiesta lo metteva a disagio. Così come il fatto che le stesse richieste venissero rivolte ad altri giovani nordafricani in stato di necessità. L’inchiesta. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Di Vico. Il decreto di fermo riporta che Ridha è accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. 🔗 Leggi su Open.online

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