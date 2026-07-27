Un gruppo di volontari ha consegnato aiuti umanitari in modo diretto e senza coinvolgimenti pubblici, evitando annunci o proclami. Gli aiuti sono stati trasportati e distribuiti senza utilizzare mezzi di comunicazione o slogan, concentrandosi esclusivamente sulla consegna nelle zone di bisogno. La consegna è avvenuta senza interventi mediatici o dichiarazioni pubbliche, con l’obiettivo di raggiungere le aree più colpite.

La solidarietà che fa rumore, che cerca i riflettori e si nutre di proclami ideologici, è ego. Quella che lavora in silenzio, costruisce ponti reali e fa atterrare gli aiuti esattamente dove serve, senza scorciatoie né provocazioni, è esempio. I promotori non vogliono che venga chiamata “anti-Flotilla”, ma nei fatti lo è, perché mentre le narrazioni di parte occupano il dibattito politico, a Beirut si è concretizzato ieri la risposta tangibile dell’umanitarismo italiano. Il portellone del 767 dell’Aeronautica Militare s’è aperto sul piazzale dell’aeroporto della capitale libanese e dalla pancia dell’aereo, sono state scaricate circa 20 tonnellate di beni di prima necessità; 45 bancali di aiuti umanitari, raccolti in appena due mesi e mezzo in tutta Italia dai giovani militanti di destra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Oltre gli show della Flotilla c'è chi gli aiuti li porta sul serio

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Oltre la Flotilla: la verità sugli aiuti umanitari che il Governo italiano non ha consegnato a ...

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