Il convoglio di terra della Sumud Flotilla è bloccato da una settimana alle porte di Sirte, in Libia. Le autorità locali non permettono il passaggio, impedendo così il trasferimento di aiuti umanitari verso Gaza. I membri del convoglio invitano a seguire attentamente la situazione, sottolineando che le autorità vogliono impedirne l’arrivo. Non ci sono stati ancora spostamenti o sbloccamenti ufficiali nel corso degli ultimi giorni.

Momenti decisivi per il convoglio di terra della Sumud Flotilla, da una settimana accampato alle porte di Sirte, in Libia. Le negoziazioni con le forze di Haftar non sembrano essere andate a buon fine. Ma forti della loro missione e del diritto internazionale che seguono alla lettera, gli attivisti stanno lasciando il campo e marciando più vicino al blocco militare che segna l’ingresso nella Libia orientale. Se non potranno passare, lasceranno gli aiuti lì nella speranza che la Mezzaluna rossa li prenda in carico. Si chiedono perché vengano ostacolati dal portare beni di prima necessità a Gaza, “ma sembrerebbe che i confini di impedimento al supporto al popolo gazawi si estendano ben oltre i confini di Israele ”, accusano, ipotizzando una pressione egiziana sulla Libia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il convoglio di terra della Sumud Flotilla bloccato alle porte di Sirte: “Non vogliono far arrivare aiuti a Gaza, tenete gli occhi su di noi”

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