Urla e manette Ben Gvir umilia gli attivisti della Flotilla Meloni e Tajani | Indegno si scusi Netanyahu | Sbagliato li espelleremo – Il video

Durante un'operazione nella città di Ashdod, attivisti della Flotilla sono stati fermati e portati via dalla marina israeliana. Nel video diffuso, si vede uno degli agenti urlare e mettere le manette agli attivisti, che vengono trascinati e costretti ad ascoltare in ginocchio l'inno di Israele. Le immagini mostrano anche scene di attivisti a terra con il volto rivolto verso il suolo, mentre vengono trattati con atteggiamenti che hanno suscitato reazioni da parte di alcuni leader politici.

Ammanettati, trascinati, costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l’inno di Israele. È il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla fermati e portati ad Ashdod dalla marina dell’Idf. I maltrattamenti sono esibiti a favore di telecamere dal leader dell’ultradestra e ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, in un video che ha aperto immediatamente una crisi diplomatica tra Italia e Israele. Nelle immagini riprese nei locali presidiati del porto di Ashdod, si vedono gli agenti israeliani zittire e buttare a terra un’attivista che gridava “Free Palestine”, mentre lo stesso Ben Gvir ridacchia soddisfatto: «Ottimo lavoro». Congratulazioni ribadite pure ad altri agenti che trattano con le maniere forti altri attivisti. 🔗 Leggi su Open.online

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