Nelson Oliveira ha concluso tutti e 24 i grandi giri in cui ha partecipato, senza mai abbandonare. Il ciclista portoghese, 37 anni, corre dal 2011 e appartiene alla squadra Movistar. Tra le sue vittorie, sei sono da professionista, ma la maggior parte sono state ottenute nei campionati nazionali portoghesi. La sua presenza in tutte le competizioni di tre settimane rappresenta un record personale.

Non è molto famoso nel grande ciclismo Nelson Oliveira: il portoghese della Movistar, 37 anni, professionista dal 2011, conta 6 successi da pro’ e se escludiamo un successo di tappa Vuelta 2015, gli altri sono stati sempre ottenuti nei campionati nazionale portoghese. Ma negli ultimi tempi si è parlato molto di lui, perché ha stabilito un record: dal 2011, ha partecipato a 24 grandi giri, l’ultimo dei quali il Tour 2026, e li ha portati a termine tutti superando l’ex pro’ polacco Szmyd (23). Per lui, dunque, 501 tappe senza mai ritirarsi (la Vuelta 2020 non ne aveva 21, ma 18). Ha disputato 10 volte il Tour, 10 la Vuelta, 4 il Giro d’Italia. Come si dice in portoghese uomo di ferro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oliveira, l’uomo di ferro: 24 grandi giri completati su 24!

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