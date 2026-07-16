Vacanze Aci | numero verde attivo 7 giorni su 7 24 ore su 24 per viaggiare sicuri

Da iltempo.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il numero verde per le vacanze è attivo 24 ore su 7 giorni, pronto a supportare chi viaggia durante l’estate. La linea è dedicata a garantire sicurezza e assistenza a chi si sposta, con un servizio disponibile in ogni momento. L’obiettivo è assicurare che i viaggi avvengano senza problemi, offrendo supporto immediato in caso di necessità. La disponibilità continua si rivolge a milioni di italiani che scelgono di mettersi in viaggio in questa stagione.

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Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “L'estate è il momento in cui milioni di italiani si mettono in viaggio. Il nostro compito è accompagnarli con sicurezza e responsabilità”. Lo ha detto il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, intervenendo alla conferenza stampa ‘Estate sicura 2026', organizzata a Roma da Anas. “Aci è presente sulle strade e sui canali digitali – ha proseguito Geronimo La Russa – con uomini, tecnologia e informazione per aiutare chi parte a farlo in modo intelligente, rispettando le regole, evitando distrazioni, controllando l'auto prima di partire e facendo soste per i lunghi tragitti”. Il 75% degli... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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