Piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 smantellata a Reggio Calabria | 32 indagati
Una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 è stata smantellata a Reggio Calabria. Durante l’operazione sono stati identificati 32 indagati. La rete di distribuzione riforniva circa 300 clienti al giorno, coinvolgendo anche i fornitori. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze e materiale utilizzato per il traffico. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite e per approfondire i ruoli degli indagati.
Colpita una piazza di spaccio, con i suoi fornitori, in città, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. Questo l'esito di un'operazione della polizia di Reggio Calabria che ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti, accusati, a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima
Notizie e thread social correlati
Centro, Piazza delle Erbe è viva 24 ore su 24: i negozianti stilano un programma di eventiNel cuore del centro storico, Piazza delle Erbe si distingue per essere sempre animata, con attività commerciali che funzionano 24 ore su 24.
"Al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio serve una vigilanza 24 ore su 24"Al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio è stata annunciata l'installazione di telecamere di sorveglianza.
Temi più discussi: Droga a Reggio Calabria, smantellata piazza di spaccio attiva 24 ore su 24: misure cautelari per 32 persone · LaC News24; Dosi lanciate dal terrazzo, blitz nel casolare del Milanese trasformato nel market della droga; Spaccio nella zona rossa di Cagliari, quattro arresti tra piazza Matteotti e piazza del Carmine; Reggio Calabria, blitz antidroga della Polizia: 32 arresti e smantellata piazza di spaccio attiva h24.
un'organizzazione strutturata come un'azienda — turni, vedette, consegne a domicilio — gestiva la piazza di spaccio più attiva del litorale romano. Il blitz della Guardia di Finanza di Roma, con duecento militari e un elicottero, ha fatto crollare tutto in poche ore facebook
Maxi operazione antidroga dei Carabinieri ad Aprilia, in provincia di Latina: 19 le persone arrestate. Al centro delle indagini un’organizzazione criminale attiva nell’importazione e nello spaccio di stupefacenti, che ricorreva anche a intimidazioni ed estorsioni a x.com
Una piazza di spaccio attiva h24 smantellata a Reggio Calabria: 32 misurePiù di 200 uomini della Polizia di Stato, coordinati della Procura di Reggio Calabria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti, accusati, a vario titolo, di asso ... reggio.gazzettadelsud.it
Perché non si riesce a rendere legale la cannabis? reddit
Reggio, smantellata piazza di spaccio: 32 arrestiMaxi blitz della Polizia di Stato: 32 arresti per traffico di droga e armi. Smantellata una piazza di spaccio da 300 clienti al giorno Dalle prime ore di oggi, più di 200 uomini della Polizia di Stato ... citynow.it