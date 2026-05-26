Piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 smantellata a Reggio Calabria | 32 indagati

Notizia in breve

Una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 è stata smantellata a Reggio Calabria. Durante l’operazione sono stati identificati 32 indagati. La rete di distribuzione riforniva circa 300 clienti al giorno, coinvolgendo anche i fornitori. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze e materiale utilizzato per il traffico. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite e per approfondire i ruoli degli indagati.