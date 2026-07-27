Il 16 luglio, Moonshot AI ha annunciato il rilascio di Kimi K3, un modello di intelligenza artificiale con 2.800 miliardi di parametri. I pesi del modello sono previsti entro il 27 di questo mese. Si tratta del più grande modello aperto mai distribuito, evidenziando come ogni robot, anche il più innocente, possa essere considerato un dispositivo dual-use.

Il 16 luglio Moonshot AI ha rilasciato Kimi K3, 2.800 miliardi di parametri, con i pesi attesi entro il 27: sarebbe il più grande modello aperto mai distribuito. Nelle stesse settimane il Congresso ha ristretto l’uso di alcuni modelli cinesi e il Pentagono ha difeso la scelta, mentre Pechino valuta controlli all’esportazione sui pesi dei modelli nazionali. Due governi si muovono in direzioni opposte sullo stesso oggetto. Non capita per le cose irrilevanti. La ragione è che nessuno sa davvero cosa contenga una matrice di miliardi di parametri: non chi la scarica, non chi la ospita, nemmeno chi l’ha addestrata. Aperto significa che puoi leggerne ogni numero senza sapere nulla di ciò che il modello farà. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ogni robot (anche il più innocente) è in realtà un dispositivo dual-use

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They Hid Cameras in Dolls to Spy on Girls. She Made the School Watch Their Own Footage.

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