Nel settore della difesa in Italia, poche grandi aziende dominano il mercato mentre molte piccole e medie realtà operano nel settore dei beni dual. Rwm Italia, uno dei principali fornitori, esporta principalmente verso i Paesi del Golfo arabo e mantiene collaborazioni con Israele. La presenza di questi attori evidenzia una rete di rapporti commerciali e industriali che coinvolge diverse nazionalità e interessi.

Riarmo Il comparto difesa in Italia. Rwm Italia è un fornitore dei Paesi del Golfo arabo e ha collaborazioni con Israele Riarmo Il comparto difesa in Italia. Rwm Italia è un fornitore dei Paesi del Golfo arabo e ha collaborazioni con Israele Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Già solo sapere con precisione il loro numero non è cosa facile. Un dato unico, ufficiale, su quante fabbriche d’armi ci sono in Italia semplicemente non esiste. Anche perché dipende da come si traccia il perimetro del settore. Ci sono le grandi aziende,... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Pochi grandi player e tante piccole e medie realtà, l’affare dei beni dual

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cats ~ The Interdimensional Guardians, What The Sumerian Cuneiform Tablets Told Us ~ Reality Talk 14

Notizie e thread social correlati

Pmi, Quercioli (Federmanager): "Paese cresce quando piccole imprese diventano medie e quando le medie diventano grandi"Secondo un rappresentante di Federmanager, la crescita del paese dipende dall'evoluzione delle piccole imprese in medie e delle medie in grandi.

L’innovazione delle piccole e medie imprese familiari italianeSolo una PMI familiare su dieci in Italia investe in ricerca e sviluppo, con una diminuzione dell’11% tra il 2020 e il 2024.

Argomenti più discussi: Pochi grandi player e tante piccole e medie realtà, l’affare dei beni dual; Magnifica Humanitas. Fumarola: L’intelligenza artificiale può essere un grande supporto, ma va governata. Salvaguardare la centralità della persona, il valore sociale del lavoro e la partecipazione per rendere più giusta e più umana la trasformazione tecnol - CISL; Inteligo, a Rieti il confronto sull’AI tra innovazione e società; Il petrolio greggio è balzato a 74 dollari, e un piccolo token crypto lo aveva previsto.

Dopo 16 anni Giocareinborsa dot net rinasce! @giocareinborsaN E lo fa per mezzo di un magazine finanziario indipendente TOTALMENTE rivoluzionato con una maniacale cura dei dettagli e con una missione: raccontare dove mettono i capitali i grandi playe x.com