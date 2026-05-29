La collezione Overseas di Vacheron Constantin rappresenta uno stile di orologi che richiama l’avventura e l’apertura internazionale. La Maison svizzera ha sviluppato questa linea con un design che si distingue per resistenza e versatilità, pensato per resistere a diverse sollecitazioni. La collezione si caratterizza anche per il suo spirito “dual time”, ovvero la capacità di mostrare due fusi orari contemporaneamente, ideale per chi viaggia frequentemente.

La collezione Overseas di Vacheron Constantin incarna da sempre lo spirito d’avventura e l’apertura verso il mondo, tratti distintivi della prestigiosa Maison svizzera. La grande novità del 2026 si chiama Overseas Dual Time Cardinal Points, una serie esclusiva caratterizzata da una robusta e leggera cassa in titanio da 41 mm di diametro. Disponibile in quattro varianti si ispira idealmente ai leggendari prototipi sviluppati nel 2019 e nel 2021 per il celebre esploratore Cory Richards, che testò l’orologio sul Mount Everest in condizioni ambientali estreme. Progettata per resistere alle sollecitazioni più dure senza rinunciare al comfort, la nuova architettura della cassa sfrutta le doti strutturali del titanio, esteso anche al bracciale integrato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Overseas Dual Time. Spirito indomito nato per resistere a ogni sollecitazione

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