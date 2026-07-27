Offese nelle chat Whatsapp gli screenshot sono prove Il Punto di De Martino e i suoi consigli

Le chat WhatsApp tra studenti e insegnanti, così come i gruppi tra colleghi, sono al centro di dispute legali. Gli screenshot condivisi all’esterno vengono considerati prove in procedimenti giudiziari. Le conversazioni spesso contengono insulti o commenti offensivi, che vengono usati come evidenza in tribunale. I messaggi vengono analizzati come materiale probatorio, e la condivisione di screenshot può influire su cause legali o sanzioni disciplinari.

Le chat WhatsApp di classe, i gruppi tra colleghi e gli screenshot condivisi all’esterno sono sempre più spesso al centro di controversie che coinvolgono scuole, docenti e famiglie. Sul tema è intervenuto l’avvocato Alessandro De Martino nel corso della trasmissione “Diritto in Cattedra“, condotta da Francesco Bunetto e trasmessa in diretta su YouTube. Secondo De Martino, la pubblicazione o la diffusione di contenuti provenienti dalle chat può avere rilievo anche sul piano disciplinare. “Integrano un illecito anche disciplinare, parlando di scuola, tanto per gli studenti quanto per i docenti”, ha spiegato. “Per le famiglie naturalmente no, perché la scuola non ha potere disciplinare”, ha precisato il legale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Collegi docenti e Consigli di classe online, posso registrarli o fare screenshot? De Martino: “Vi spiego cosa è lecito fare e cosa no, anche in caso di contenziosi”. Il PuntoLe riunioni di collegio e consiglio di classe svolte online possono essere registrate o catturate con screenshot.

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