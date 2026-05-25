Docenti aggrediti a Parma | Gli studenti sono penalmente denunciabili oltre al risarcimento civile Gli insegnanti sono pubblici ufficiali Il Punto di De Martino

Due insegnanti sono stati aggrediti davanti a un liceo a Parma. Un video sui social mostra minacce rivolte agli insegnanti da parte di alcuni studenti. Secondo quanto riferito, gli studenti coinvolti potrebbero essere denunciati penalmente, oltre a dover risarcire i danni in sede civile. Gli insegnanti sono considerati pubblici ufficiali e, di conseguenza, le aggressioni potrebbero avere ripercussioni legali più gravi.

L’aggressione ai due docenti avvenuta fuori da un istituto di Parma, documentata anche da un video circolato sui social con minacce esplicite rivolte agli insegnanti, potrebbe avere conseguenze non solo disciplinari ma anche penali per gli studenti coinvolti. A sostenerlo è l’avvocato De Martino, intervenuto durante la trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto. Secondo il legale, quanto accaduto “non è soltanto indisciplina”, ma una condotta che potrebbe configurare diversi reati a seconda delle responsabilità individuali e delle modalità dei fatti. Tra le ipotesi richiamate ci sono minacce, percosse o lesioni, ma anche oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Parma, studenti aggrediscono insegnanti: il video choc

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La situazione giovanile è sempre più allo sbando, aggressione a professori oggi reddit

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