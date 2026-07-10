Collegi docenti e Consigli di classe online posso registrarli o fare screenshot? De Martino | Vi spiego cosa è lecito fare e cosa no anche in caso di contenziosi Il Punto

Le riunioni di collegio e consiglio di classe svolte online possono essere registrate o catturate con screenshot. La normativa prevede che le registrazioni siano consentite solo con il consenso di tutti i partecipanti e solo per scopi legati alla gestione scolastica. In caso di controversie, è possibile utilizzare prove come screenshot, ma solo se ottenute nel rispetto della privacy e senza alterazioni. La legalità di queste azioni dipende dal rispetto delle regole sulla tutela dei dati personali.

Con la possibilità di svolgere a distanza le attività collegiali della scuola, uno dei temi destinati ad aprire un sicuro dibattito riguarda le registrazioni delle riunioni. È possibile registrare un collegio docenti online? Serve il consenso di tutti i partecipanti? E cosa succede se qualcuno diffonde video o screenshot sui social o nelle chat? “Le registrazioni audio possono essere effettuate purché non vengano divulgate e siano utilizzate esclusivamente per finalità difensive.” Da questo principio nasce però un ulteriore interrogativo: la stessa disciplina vale anche per le videoregistrazioni dei collegi online? Secondo il legale, la risposta è positiva, almeno per quanto riguarda gli organi collegiali della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Scuola, facciamo online i collegi docenti, consigli di classe e dIstituto: richiesta Snals allAran

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