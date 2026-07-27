di Ilaria Muggianu Scano Se lo sguardo di Christopher Nolan sull’Odissea non ha la pretesa di insegnarci a rileggere il capolavoro di Omero, ha certamente il merito di addestrarci a studiare lo sguardo dei ragazzi sul grande cinema. Ho visto il film qualche giorno dopo la prima, in quel momento in cui chi assiste non lo fa certo spinto dal massiccio hype costato la bellezza di 125 milioni di dollari dei 375 investiti dalla produzione. Ho avuto la sensazione che tanti dei ragazzi abbiano, legittimamente, sfruttato il proprio bonus cultura, scelto un po’ il film che passava il convento, perché interesse se ne rilevava ben poco: uscivano ed entravano in sala in continuazione, compresi i momenti salienti della narrazione, sacrificando buona parte della visione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Odissea’ riporta al cinema i ragazzi ma non pretende certo di insegnargli Omero

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LOdissea di Nolan è cinema enorme!

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