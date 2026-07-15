L’Odissea arriva al cinema | Nolan sfida Omero ma alla fine è costretto ad arrendersi

Da repubblica.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La recensione Siamo noi spettatori a decidere se lasciarci andare e entrare nella trama che conosciamo benissimo e che il regista statunitense ha saputo raccontare rispettando il classico e i suoi tempi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - “L’Odissea” arriva al cinema: Nolan sfida Omero, ma alla fine è costretto ad arrendersi
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LOdissea di Nolan non mi Convince PER NIENTE

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