La recensione Siamo noi spettatori a decidere se lasciarci andare e entrare nella trama che conosciamo benissimo e che il regista statunitense ha saputo raccontare rispettando il classico e i suoi tempi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “L’Odissea” arriva al cinema: Nolan sfida Omero, ma alla fine è costretto ad arrendersi

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LOdissea di Nolan non mi Convince PER NIENTE

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Il mito di Omero prende vita sul grande schermo: l’Odissea di Christopher Nolan arriva da UCI CinemasUn nuovo film sull’Odissea, diretto da Christopher Nolan, sarà distribuito nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

Troppo Nolan, troppo poco Omero: l’Odissea diventa un blockbuster magniloquente in cui il cinema-flusso soffoca il respiro del mitoUn film ispirato all’Odissea, diretto da un regista noto per il suo stile, è stato presentato come un blockbuster.

Temi più discussi: The Odyssey: arriva al cinema il kolossal di Christopher Nolan; L’Odissea di Nolan arriva a Roma: sale sold out e corsa alle proiezioni in pellicola; L'Odissea di Christopher Nolan svela il trailer; Odissea al Cinema Ideal Cityplex: a Torino una première immersiva dedicata al viaggio di Ulisse.

L’Odissea arriva al cinema: Nolan sfida Omero, ma alla fine è costretto ad arrendersi x.com

Weekend al cinema, arriva l'Odissea di Nolan, il film più atteso dell'estateUn mega kolossal hollywoodiano costato 250 milioni di dollari e un horror italiano da riscoprire dopo cinquant'anni. (ANSA) ... ansa.it

L'esperto di storia reagisce al film Troia. Mi fa venire voglia di non preoccuparmi di guardare l'Odissea di Nolan. reddit

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