Nolan riadatta l’Odissea? Ma è Omero ad aver inventato il cinema

Da ilfattoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È uscito nelle sale Odyssey di Christopher Nolan e si parla molto dell’adattamento del poema e di quanto il regista londinese abbia adeguato il testo per il grande schermo, ma abbiamo scordato che il cinema è stato inventato da Omero. Nell’Odissea infatti troviamo già moltissime delle tecniche narrative che poi sarebbero approdate al cinema. Innanzitutto: quando inizia la storia dell’Odissea? Alla fine della guerra di Troia? Con Ulisse che salpa verso Itaca? Nient’affatto. Inizia dieci anni dopo la partenza di Ulisse. Quando tutti i suoi compagni sono tornati, ma lui no. Inizia dalla disperazione di Telemaco e Penelope che si domandano se è possibile che sia ancora vivo e chiedono ai suoi commilitoni notizie, senza riuscire a scoprire se sia vivo o no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Nolan: La mia Odissea è Storicamente ACCURATA

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