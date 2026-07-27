Odissea di Nolan caricato per intero su X | Universal blocca il film dopo 2 milioni di visualizzazioni

A dieci giorni dall’uscita nelle sale, il film di Christopher Nolan è stato condiviso integralmente su X, la piattaforma social. Dopo aver raggiunto circa 2 milioni di visualizzazioni, il distributore ha richiesto a X di bloccare il contenuto. La piattaforma ha rimosso il film e ha cancellato i post che lo ospitavano. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di diffusione o sull’identità degli autori del caricamento.

A dieci giorni dall’uscita nelle sale, Odissea di Christopher Nolan si è trovato al centro di un caso di pirateria digitale che ha dell’incredibile. Durante il weekend del 25 luglio 2026, una versione di alta qualità del film è stata caricata su X, il social network di Elon Musk, raggiungendo milioni di visualizzazioni prima che Universal Pictures riuscisse a intervenire per rimuoverla. Non stiamo parlando di una clip promozionale o di uno spezzone rubato da qualche anteprima. Era il film completo, disponibile gratuitamente sulla piattaforma, mentre il kolossal da centinaia di milioni di dollari era ancora nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Odissea | Girato interamente in IMAX – Dal 16 luglio al cinema

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Odissea di Nolan piratato su X: più di due milioni di visualizzazioni prima del bloccoA dieci giorni dall’uscita nelle sale, un film di Christopher Nolan è stato condiviso illegalmente su X.

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L'Odissea guadagna 20,1 milioni BDT ($163K) al botteghino del Bangladesh, in 8 giorni. Ha aperto con 8,06 milioni BDT nel weekend d'apertura. reddit

Odissea, una copia completa del film compare su X e diventa virale: Universal corre ai ripariUna copia in alta definizione di Odissea di Christopher Nolan è comparsa su X e ha totalizzato milioni di visualizzazioni prima della rimozione da parte di Universal. msn.com

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