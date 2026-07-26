Odissea di Nolan piratato su X | più di due milioni di visualizzazioni prima del blocco

A dieci giorni dall’uscita nelle sale, un film di Christopher Nolan è stato condiviso illegalmente su X. Durante il weekend del 25 luglio 2026, una versione di alta qualità del film è stata caricata sulla piattaforma, accumulando oltre due milioni di visualizzazioni prima che il contenuto venisse rimosso. Universal Pictures ha intervenuto per bloccare la diffusione del video pirata.

A dieci giorni dall’uscita nelle sale, Odissea di Christopher Nolan è finito al centro di un caso di pirateria digitale senza precedenti. Durante il weekend del 25 luglio 2026, una versione di alta qualità del film è stata caricata su X, raggiungendo milioni di visualizzazioni prima che Universal Pictures riuscisse ad attivarsi per rimuoverla. Nella giornata di sabato un utente ha pubblicato un post contenente il film completo, con la caption “Qualcuno ha caricato The Odyssey completo su X. Ci credete?”, rendendo virale il contenuto di un account ora sospeso. Nel giro di due ore e mezza, il video aveva totalizzato oltre 2,1 milioni di visualizzazioni prima di essere sostituito da un avviso di rimozione per violazione di copyright. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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ODISSEA di NOLAN - Un'opera maestosa con un grosso problema

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Guardando L'Odissea così come Nolan voleva reddit

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