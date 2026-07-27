L’Odissea di Nolan piratata su X | Universal fa rimuovere il link ma in 2 ore e mezza il film ha fatto oltre 2 milioni di visualizzazioni

Da open.online 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un link per guardare l’Odissea di Nolan su X ha generato oltre 2,1 milioni di visualizzazioni in appena due ore e mezza. Dopo la diffusione, Universal ha richiesto la rimozione del link, che è stato eliminato poco tempo dopo. L’evento è stato definito uno dei più visti dell’anno, nonostante la breve durata della condivisione.

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Due giorni fa su X qualcuno ha fatto girare un link per guardare l’ Odissea di Nolan, di sicuro l’evento cinematografico dell’anno. Il link è rimasto attivo solo poche ore, circa due e mezza, che comunque sono bastate per totalizzare oltre 2,1 milioni di visualizzazioni. L’account poi naturalmente è stato eliminato e l’emergenza, perlomeno al momento, è stata arginata. La Universal Pictures ha confermato l’accaduto e ha rilasciato una dichiarazione ufficiale alla rivista specializzata Hollywood Reporter: «Siamo venuti a conoscenza della pubblicazione non autorizzata del film e abbiamo immediatamente avviato le procedure di rimozione. Prendiamo molto sul serio la violazione del copyright e adotteremo tutti i provvedimenti opportuni per proteggere i nostri contenuti e i diritti di proprietà intellettuale». 🔗 Leggi su Open.online

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