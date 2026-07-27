Nuovo traduttore Vasco Translator M4 con Carta Docente | inclusione linguistica e libertà in viaggio

Un nuovo traduttore, Vasco Translator M4, è stato reso disponibile con la Carta Docente, offrendo strumenti per la comunicazione multilingue. La diffusione di questo dispositivo mira a facilitare l'inclusione linguistica e la libertà di comunicare durante i viaggi. Le classi sempre più multiculturali e i programmi di scambio aumentano la necessità di strumenti di traduzione efficaci. I docenti possono utilizzare il traduttore per interagire con studenti e famiglie di diversa provenienza linguistica.

Nel panorama educativo contemporaneo, la comunicazione multilingue è diventata una competenza sempre più centrale. Le classi sono sempre più eterogenee, i progetti di scambio in crescita e i docenti si trovano spesso a interagire con studenti e famiglie di diversa provenienza linguistica. Allo stesso tempo, con l’arrivo della piena stagione estiva e delle meritatissime vacanze, la necessità di comunicare in altre lingue si sposta dall’aula ai viaggi di piacere verso mete internazionali. E per molti insegnanti questo è anche il momento ideale per utilizzare il bonus residuo dell’anno 20242025, in scadenza a fine agosto, investendolo in uno strumento utile sia per la professione sia per il tempo libero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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