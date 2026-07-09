Acquista un PC usato ma come nuovo con la Carta del Docente – Guida su Reware

I PC aziendali ricondizionati da Reware sono disponibili per l'acquisto tramite la Carta del Docente. Questi dispositivi, usati ma in ottime condizioni, sono pensati per il settore scolastico. Sono caratterizzati da un prezzo inferiore rispetto ai nuovi e hanno una lunga durata. Inoltre, il loro utilizzo comporta un minore impatto ambientale e l'acquisto può essere coperto dal bonus previsto per i docenti.

I PC aziendali ricondizionati da Reware sono la soluzione ideale per chi lavora nella scuola. Costano meno, durano a lungo, inquinano poco e si pagano direttamente con il bonus docente. Spedizione gratuita e un anno di garanzia. Scopri tutti i PC acquistabili con la Carta del Docente Reware è una Cooperativa e Impresa Sociale riconosciuta che ricondiziona computer aziendali di fascia alta da più di dieci anni. La sua attività permette di ridurre il consumo delle risorse naturali necessarie per la produzione di computer nuovi e la quantità di rifiuti elettronici, che sono molto difficili da smaltire e inquinanti.?? I soci della cooperativa sono disponibili per telefono e mail per supportarti in tempo reale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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