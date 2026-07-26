Dal 2025-2026, l'acquisto di hardware e software con la carta del docente sarà possibile solo alla prima erogazione e ogni quattro anni successivi. La modifica riguarda il modo in cui gli insegnanti possono utilizzare il bonus per l'acquisto di un nuovo computer. Fino all'anno scolastico precedente, non c'era limite temporale tra gli acquisti. La misura si applica a partire dall'anno scolastico 2025-2026.

La carta del docente cambia volto e non tutti possono più comprare un computer quando vogliono. Dall'anno scolastico 20252026 l'acquisto di hardware e software segue una regola precisa: si può fare alla prima erogazione e poi solo ogni quattro anni. Contano poco gli arretrati o le somme vinte in tribunale. Vediamo cosa dice la norma, chi rischia di restare fuori dalla finestra utile e come muoversi senza sbagliare.Quando si può comprare hardware con la carta del docenteLa regola è netta. Dal 20252026 puoi usare il credito per computer, tablet e notebook solo alla prima assegnazione e poi ogni quattro anni. Non importa quando sono state caricate le somme: anche residui e arretrati valgono soltanto dentro una finestra autorizzata. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Carta del docente e finestra quadriennale: cosa cambia per l'acquisto di un nuovo PC

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carta del Docente e acquisto di hardware e software: come funziona la nuova cadenza quadriennale. Occhio alla data del 31 agostoIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che l'acquisto di hardware e software con la Carta del Docente sarà possibile solo nell'anno...

Carta del docente: per acquisto PC tablet e software il 31 agosto 2026 scatta il vincolo dei quattro anniDal 31 agosto 2026, il bonus della Carta del docente potrà essere utilizzato solo per l'acquisto di PC, tablet e software con un vincolo di quattro...

Temi più discussi: Carta del docente ottenuta tardivamente con sentenza: posso comprare hardware e software oltre il 31 agosto?; Carta docente 2026: a quanto ammonta il bonus quest’anno?; Carta del docente, acquisto più device: si possono comprare anche in negozi e giorni diversi?; Carta Docente 2026, piattaforma in down: ecco quando non si potrà usare.

Con la Carta del Docente 2026 il bonus scende a 383 euro ma la platea si allarga: ecco come accedere al credito, generare i buoni e spenderli bene. #Formazione x.com

Carta del docente ottenuta tardivamente con sentenza: posso comprare hardware e software oltre il 31 agosto?Molti docenti precari in attesa degli accrediti arretrati della Carta del Docente tramite ricorso rischiano di non poter utilizzare il bonus a loro pieno piacimento per l’acquisto di hardware e softwa ... orizzontescuola.it

Carta del Docente e acquisto di hardware e software: come funziona la nuova cadenza quadriennale. Occhio alla data del 31 agostoIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha introdotto una stretta sull'uso della Carta del Docente: l'acquisto di PC, tablet e software è consentito solo nell'anno scolastico 2025/26 e, successivame ... orizzontescuola.it