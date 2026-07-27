Nuovo Salario al buio | strade e metro Jonio senza illuminazione cresce la rabbia tra i residenti

Da due settimane, le strade del quartiere Nuovo Salario sono al buio di sera. I lampioni sono spenti in diverse vie, con particolare attenzione all’area davanti alla stazione Jonio della metropolitana B1. I residenti segnalano un aumento della sensazione di insicurezza e criticità nelle zone interessate, senza alcuna illuminazione pubblica durante le ore serali. La situazione ha suscitato crescente malcontento tra i cittadini.

Da ormai due settimane il quartiere Nuovo Salario è immerso nel buio nelle ore serali. Lampioni spenti in diverse strade e, soprattutto, nell’area antistante la stazione Jonio della metropolitana B1, dove i residenti denunciano una situazione che definiscono sempre più pericolosa. Sui gruppi social del quartiere le segnalazioni si susseguono giorno dopo giorno. I cittadini raccontano di percorsi completamente al buio, marciapiedi poco visibili e un senso di insicurezza crescente, soprattutto per chi rientra a casa dopo il lavoro o utilizza la metro nelle ore serali. La preoccupazione davanti alla metro Jonio. A destare maggiore allarme è proprio la zona esterna della fermata Jonio, uno dei principali punti di accesso al quartiere. 🔗 Leggi su Funweek.it

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