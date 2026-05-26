A Pregnana Milanese si sono verificati nuovi blackout elettrici, che hanno lasciato senza corrente residenti e commercianti. La mancanza di energia si è verificata ancora una volta, provocando disagi tra chi vive e lavora nella zona. Le proteste sono riprese, con persone che chiedono interventi immediati. La situazione si ripete da tempo, con interruzioni frequenti che alimentano il malcontento tra la popolazione.

Pregnana Milanese (Milano), 26 maggio 2026 – Soliti blackout elettrici e nuove proteste a Pregnana Milanese. Dalle 5 di questa mattina in una zona del paese, quella centrale di via Roma e in alcune vie limitrofe, cittadini e commercianti sono rimasti senza corrente elettrica. Disagi e rabbia. "È l’ennesimo episodio che accade in questa zona di Pregnana - commenta un commerciante - i danni per la mia attività e i disagi per me e per i clienti sono enormi". Qualcuno ha dovuto ritardare l'apertura del negozio avendo la saracinesca completamente automatizzata, molti cittadini sono rimasti bloccati nelle proprie abitazioni e tutti lamentano il fatto che l'assenza di corrente ha messo fuori uso frigoriferi e congelatori e, in un giorno di temperature elevate, sta provocando il deterioramento degli alimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pregnana Milanese ancora senza corrente: ennesimo blackout, rabbia tra residenti e commercianti

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