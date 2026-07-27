Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana non sarà più Pirlo, che era stato considerato un possibile candidato. Attualmente, la figura preferita per la guida della squadra sembra essere un altro allenatore. La situazione coinvolge telefonate, riunioni e un clima di tensione tra le persone coinvolte, con decisioni che cambiano frequentemente. La vicenda sta generando discussioni interne e potrebbe avere ripercussioni significative sulla gestione futura della nazionale.

Ore tese, telefonate, riunioni e un futuro che sembra cambiare di minuto in minuto. Attorno alla Nazionale si è aperto un caso destinato a far discutere: quella che doveva essere una scelta per ripartire rischia ora di trasformarsi in una frattura profonda, con conseguenze pesanti ai vertici. Il nome di Andrea Pirlo, nelle ultime ore indicato per la panchina azzurra, sarebbe stato frenato da Giovanni Malagò. E lo stop, secondo quanto emerge, potrebbe innescare un clamoroso effetto domino: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero vicini alle dimissioni. Pirlo-Nazionale, il nodo che cambia tutto. La candidatura dell’ex regista era emersa dopo i tentativi per profili internazionali come Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, contattati proprio da Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Nuovo ct Italia, salta Pirlo. Adesso per la panchina il favorito è lui

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