Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio sarà Andrea Pirlo. Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui, escludendo in questa fase candidati come Conte e Mancini. L’attenzione era inizialmente rivolta a Pep Guardiola, ma la sua risposta negativa ha portato alla scelta di Pirlo. La decisione è stata comunicata dopo che l’interesse verso altri allenatori è stato abbandonato. La nomina sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Il piano era chiaro: tutto su Pep Guardiola, poi – in caso di risposta negativa – pensare all’alternativa. Il “no” di Guardiola è arrivato nella notte tra giovedì e venerdì e adesso Maldini e Leonardo – d’accordo con Giovanni Malagò – stanno lavorando e stringendo per il nuovo commissario tecnico dell’Italia che avrà il compito di rilanciare il calcio nazionale e avrà la responsabilità di guidare gli Azzurri prima in Nations League, poi agli Europei, ma soprattutto ai Mondiali, appuntamento a cui l’Italia manca da tre edizioni. E il prescelto oggi è Andrea Pirlo. Salvo clamorosi ribaltoni, sarà lui a sedersi sulla panchina in questo momento più pesante tra le nazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ct Italia, il prescelto è Pirlo: perché Maldini e Leonardo adesso vogliono lui e non Conte o Mancini

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