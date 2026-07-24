La selezione del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio si sta concentrando su due candidati con approcci differenti, mentre la federazione valuta con attenzione le opzioni disponibili. Tra i nomi più discussi, non figura l’allenatore di club noto per il suo stile offensivo, ma si punta invece su un ex calciatore che ha già avuto ruoli di rilievo in passato. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nei prossimi giorni.

La successione sulla panchina della Nazionale italiana di calcio sta vivendo momenti decisivi per tracciare il futuro del club azzurro. La federazione sta valutando con grande attenzione il profilo più adatto a cui affidare la guida tecnica, ponderando due filosofie completamente opposte. Qualora si decida di non percorrere la strada che porta all’ingaggio di un profilo esperto e affermato a livello internazionale come Pep Guardiola, l’orientamento dirigenziale virerà in maniera drastica verso un progetto tattico e strategico del tutto differente. L’intenzione guida della dirigenza è infatti quella di puntare con decisione su una figura fresca, con idee moderne e una visione tattica innovativa che possa sposare appieno le direttive sportive stilate dai responsabili dell’area tecnica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Nuovo ct Italia, niente Guardiola: il favorito è Pirlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prendiamo lo Scooter! Arriva Kanji – Persona 4 Golden [13] | Gameplay 100%

Notizie e thread social correlati

Andrea Pirlo nuovo CT dell’Italia: perché per Maldini e Leonardo è diventato la vera alternativa a GuardiolaAndrea Pirlo è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Italia, Guardiola rifiuta. Dai 20 milioni di euro di Pep a Pirlo: chi sarà il nuovo ctIl commissario tecnico dell’Italia ha declinato l’offerta di un contratto da 20 milioni di euro, lasciando aperta la ricerca di un nuovo allenatore.

Temi più discussi: Pirlo nuovo ct, la scelta di Maldini spacca l'Italia: tifosi e commentatori scettici, Serie A contraria; Guardiola ct Italia, Malagò dribbla: Non fatemi dire niente. E Mancini si defila; Italia, il nuovo ct serve alla svelta: tra due mesi si gioca. E i prossimi impegni sono durissimi...; Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro.

Guardiola ct #Italia, Malagò dribbla: Non fatemi dire niente. E Mancini si defila x.com

Italia, Guardiola rifiuta. Dai 20 milioni di euro di Pep a Pirlo: chi sarà il nuovo ctPep Guardiola rinuncia all’Italia per la famiglia, non per i soldi. Ora la corsa al ct passa da Pirlo, Mancini e Conte: i nomi e le cifre. quifinanza.it

Guardiola ct Italia, Malagò dribbla: Non fatemi dire niente. E Mancini si defilaLe parole del numero uno della Figc, chiamato a scegliere il nuovo allenatore azzurro insieme al direttore tecnico Paolo Maldini. Intanto vince insieme al Mancio la finale della Coppa dei Canottieri ... tuttosport.com