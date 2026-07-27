Novara e i figli sedicenni | A questa età diminuisce la ribellione pura e inizia una fase più contrattuale

A sedici anni, molti adolescenti mostrano un cambiamento nel comportamento rispetto all’età precedente, passando da una fase di ribellione a una più contrattuale. I genitori spesso notano che il telefono dei figli resta inattivo durante il sabato sera e si preoccupano. Quando cercano di chiedere più informazioni, ricevano risposte come “Non ti fidi di me”, indicando un atteggiamento più difensivo. Questo periodo segna una fase di maggior autonomia e di negoziazione tra genitori e figli.

Sedici anni. Il sabato sera il telefono resta muto sul tavolo e l’ansia dei genitori sale. Spesso, quando provano a chiedere un messaggio in più, la risposta è sempre quella: “Non ti fidi di me”. Per chi aspetta a casa, però, il punto non è il sospetto, quanto il bisogno naturale di sapere che tutto va bene. Daniele Novara ha provato a fare chiarezza su questo equilibrio delicato. A questa età il cervello sta ancora cambiando e non è del tutto maturo, ma il modo di scontrarsi con i genitori muta: la ribellione pura di un tempo lascia il posto a una fase contrattuale. I ragazzi iniziano a vedere chi hanno di fronte in modo diverso. Il mondo... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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