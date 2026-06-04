È questa la fase più pericolosa della guerra

In Ucraina non c’è alcuno stallo, anzi, questa fase della guerra è tra le più pericolose dall’inizio dell’invasione russa. Le truppe di Putin non sono riuscite a sfondare in Donetsk. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Ray Dalio avverte: sta arrivando la fase più pericolosa del Grande Ciclo

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