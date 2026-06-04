È questa la fase più pericolosa della guerra

Da cms.ilmanifesto.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo fonti ufficiali, questa fase del conflitto in Ucraina è considerata tra le più rischiose dall’inizio dell’invasione. Non si riscontra uno stallo delle operazioni militari, ma un incremento dei rischi legati alle offensive in corso. Le forze coinvolte continuano a combattere attivamente, senza indicazioni di una riduzione delle attività militari o di negoziati di pace in atto.

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In Ucraina non c’è alcuno stallo, anzi, questa fase della guerra è tra le più pericolose dall’inizio dell’invasione russa. Le truppe di Putin non sono riuscite a sfondare in Donetsk. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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