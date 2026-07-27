Norris trionfa in Ungheria Verstappen e Antonelli seguono Ferrari restano ai piedi del podio

Da napolipiu.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, ottenendo la sua dodicesima vittoria in carriera. Verstappen e Antonelli sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. La Ferrari si è piazzata ai piedi del podio, senza conquistare punti tra i primi tre. La gara si è svolta a Budapest, attirando l’attenzione per il risultato di Norris.

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BUDAPEST (UNGHERIA) – Lando Norris torna al trionfo nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1, conquistando così la sua dodicesima vittoria in carriera. Il pilota della McLaren ha dominato la gara fin dal primo giro, confermando il perfetto sabato precedente. Max Verstappen, l’indiscusso campione della Red Bull, si piazza in una sorprendente seconda posizione nonostante le difficoltà riscontrate durante il venerdì. Andrea Kimi Antonelli, in gara con la Mercedes, chiude terzo partendo dalla settima posizione, allungando la sua leadership nel campionato mondiale. Performance altalenanti per la Ferrari. La Ferrari, attesa a una prestazione di spessore, ha perso un’importante opportunità chiudendo fuori dal podio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Norris trionfa in Ungheria, Verstappen e Antonelli seguono. Ferrari restano ai piedi del podio.
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