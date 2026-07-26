Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, decima tappa del campionato di Formula 1. La sua McLaren ha superato in volata la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli, entrambi protagonisti di una gara ricca di colpi di scena. Norris ha concluso davanti, dopo una corsa caratterizzata da numerosi capovolgimenti in classifica. La gara si è svolta su un circuito complesso, con molte variazioni di posizioni durante tutto l’evento.

La Mclaren di Lando Norris si aggiudica il Gp di Ungheria, 11esima prova del mondiale di F1. Il pilota britannico, in una gara molto complessa, con tanti capovolgimenti, ha avuto la meglio sulla Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli. Per Norris è la 12esima vittoria in un Gp e sfrutta al meglio il ritiro del compagno di squadra Oscar Piastri per un problema al cambio. Beffa per le Ferrari che sono giù dal podio con il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Lewis Hamilton, penalizzato nel finale di 5' per la velocità in pit lane. Chiude al sesto posto l'altra Red Bull di Isack Hadjar, mentre la Mercedes di George Russell rimonta fino alla settima posizione dopo un problema in partenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Gp Ungheria, trionfa Norris davanti a Verstappen e Kimi Antonelli: suicidio Ferrari

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F1 Gp Ungheria Vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli Male la Ferrari Leclerc quarto Hamilton

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